Leonés apodado «Veneno» muere al pasarle encima un tractor en comunidad El Tololar, Telica

Víctima de politraumatismo murió la noche de este jueves el señor Cleto Demetrio Sotelo Zapata, de 78 años, al pasarle encima un tractor, cuyo conductor perdió el control al sufrir desperfectos mecánicos.

La tragedia vial sucedió en el sector conocido como La Peineta, en la comunidad El Tololar, en el municipio de Telica, departamento de León.

Don Cleto Demetrio era conocido con el apodo de “Veneno”, y el tractor le paso encima cuando estaba sentado a orilla de la carretera viendo las estrellas.

La policía del municipio de Telica se presentó al sitio, para iniciar las investigaciones de la tragedia vial, la numero 3 ocurrida este año en el departamento de León, según las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya.