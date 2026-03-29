Laguna de Apoyo: diriomeño se ahoga mientras se daba un chapuzón

El joven Bruno García Pérez, de 19 años, se ahogó la mañana de hoy domingo mientras se daba un chapuzón en la Laguna de Apoyo, en Diriá, Granada.

Tragedia en Laguna de Apoyo

Conocidos dijeron que García Pérez presuntamente se introdujo a una parte honda y se ahogó.

El ahora occiso era originario de la comarca Santa Elena, ubicada en Diriomo, Granada.

En la búsqueda de su cuerpo participaron Bomberos Unidos, socorristas de Cruz Blanca y efectivos policiales.

Bruno García Pérez se convirtió en la primera persona fallecida por sumersión en el inicio de la Semana Santa en Nicaragua.

