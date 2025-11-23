Km 23 de carretera a Tipitapa cobra su segunda víctima este fin de semana

El joven Jostin Alberto Vásquez Miranda murió la madrugada de hoy domingo al estrellarse en motocicleta contra un camión, en el kilómetro 23 de la carretera panamericana norte, en Tipitapa.

Tragedia en Tipitapa: muere Jostin Vásquez en accidente

Al momento de la fatalidad, la víctima llevaba como pasajero a Hamilton Emanuel Cinco Reyes, quien resultó lesionado.

Según versiones preliminares, el ahora occiso no guardó la distancia y chocó contra el lateral izquierdo trasero del camión que estaba estacionado en la vía.

A causa del impacto, el motorizado sufrió una fractura en el cráneo y otras lesiones graves que le causaron la muerte.

El ahora occiso habitaba en el barrio Ciudadela Tipitapa a donde presuntamente se dirigía al momento de la fatalidad.

La muerte de Jostin Vásquez Miranda ocurrió a 10 metros de donde la noche del sábado, murió Vanessa González, de 27 años, al accidentarse en una moto en la que viajaba como pasajera.

