Kapo desata euforia con su tour “Por si alguien nos escucha” en su primera visita a Nicaragua

A las 10:10 minutos de la noche de este sábado, el cantante colombiano Juan David Loaiza Sepúlveda, conocido artísticamente como Kapo salió al escenario con toda la energía, interpretando el tema: Imagínate.

En el escenario en el Polideportivo Alexis Arguello, aquí en Managua, predominó una enorme pantalla con la imagen estilo caricatura del cantante, y de fondo videos, fotografías de sus distintas rolas.

Los fanáticos de Kapo quien lució una camisa manga larga blanca, jean prelavado, gorra color café, gafas y zapatos negros, llegaron de distintos puntos de Nicaragua como: Rivas, Granada, Chontales, Matagalpa, y también de países como Venezuela, Colombia, El Salvador, entre otros.

Entre los asistentes internacionales, nuestra compañera Estefany Santana, la “Carcachita”, entrevistó a un grupo de cuatro amigas: Jennifer Shick y Martha Scott, de Colombia; Ana Keener de Venezuela y Jenny Bordenlecher de El Salvador.

“Esta es la primera vez que estamos en Nicaragua y nos encanta su gente, el clima espectacular, lugares muy bellos, tenemos que regresar”, dijo la colombiana Jennifer a Tu Nueva Radio Ya.

Después que los fanáticos de Kapo bailaron y corearon sus temas: “Oh Na Na”, certificada con múltiples discos de platino y diamante; “Uwaie”, que en 3 meses superó los 141 millones de reproducciones.

En su presentación, Kapo, se cambió la camisa por una camiseta de la selección nacional de fútbol de Nicaragua que anoche, empató 1-1 ante Costa Rica, en el partido de Eliminatorias Concacaf.

Los asistentes se deleitaron con los bailes y coreografías del grupo de bailarinas y bailarines que lucieron coordinados en su presentación entre las luces neón y demás efectos en el escenario.

Al finalizar la presentación del colombiano que por primera vez se presentó en Nicaragua, el público asistente disfrutó del “Bresh”, una fiesta con DJs internacionales.

El cantante pinolero Yahir López, abrió el espectáculo de Kapo que llegó a la Tierra de Lagos y Volcanes con su tour “Por Si Alguien Nos Escucha”.

Por primera vez los asistentes disfrutaron del ambiente climatizado, así que el calor no fue problema para vivir al máximo la noche.