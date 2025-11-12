Juventud nicaragüense entregará a las familias el estadio de fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago

Por Marjourie Robleto
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Este fin de semana será entregado el Estadio de Fútbol Miguel “Chocorrón” Buitrago a las familias de Nicaragua, informó la Copresidenta Rosario Murillo Zambrana, en horas del mediodía de este miércoles.

Entrega del Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago
Entrega del Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago

La compañera Rosario expresó: “estamos preparándonos para el fin de semana, entregar, la juventud; la juventud está haciendo todas las coordinaciones para entregar a la juventud y a las familias, y a los amantes del deporte el Estadio de Fútbol Miguel Chocorrón Buitrago».

Agregó que esta infraestructura deportiva, que está ubicada en centro de Managua, “se va a entregar a los jóvenes y a los deportistas el sábado a las 5:30 de la tarde”.

“Nuestra juventud, Juventud Sandinista 19 de Julio, invitando a jóvenes que nos han representado en distintos juegos internacionales, irán con sus uniformes, uniformes de la patria bendita y siempre libre, desfilarán con sus medallas, acompañado por artistas nicaragüenses y portando además los trajes de nuestra identidad nacional, nuestros huipiles, trajes de nuestro folklore y por supuesto la música de la juventud que celebra cada victoria de nuestro pueblo”, destacó la Compañera Rosario Murillo.