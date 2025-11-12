Juventud nicaragüense entregará a las familias el estadio de fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago

Este fin de semana será entregado el Estadio de Fútbol Miguel “Chocorrón” Buitrago a las familias de Nicaragua, informó la Copresidenta Rosario Murillo Zambrana, en horas del mediodía de este miércoles.

Entrega del Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago

La compañera Rosario expresó: “estamos preparándonos para el fin de semana, entregar, la juventud; la juventud está haciendo todas las coordinaciones para entregar a la juventud y a las familias, y a los amantes del deporte el Estadio de Fútbol Miguel Chocorrón Buitrago».

Agregó que esta infraestructura deportiva, que está ubicada en centro de Managua, “se va a entregar a los jóvenes y a los deportistas el sábado a las 5:30 de la tarde”.

“Nuestra juventud, Juventud Sandinista 19 de Julio, invitando a jóvenes que nos han representado en distintos juegos internacionales, irán con sus uniformes, uniformes de la patria bendita y siempre libre, desfilarán con sus medallas, acompañado por artistas nicaragüenses y portando además los trajes de nuestra identidad nacional, nuestros huipiles, trajes de nuestro folklore y por supuesto la música de la juventud que celebra cada victoria de nuestro pueblo”, destacó la Compañera Rosario Murillo.

