Jovencito con problemas de movilidad fallece al explotar tanque de gas en Telica, León

El joven Sleyder Herrera Vargas, de 19 años, murió de una manera terrible tras explotar un tanque gas de 25 libras que causó un incendio en su casa la noche del domingo.

Telica: Muere joven Leyder en explosión gas; no pudo escapar

El lamentable suceso ocurrió en el sector Las Vaquitas, de la comarca El Hatillo, ubicada cerca del kilómetro 106 de la carretera León–San Isidro, en el municipio de Telica, en el departamento de León.

Al lugar del siniestro llegaron miembros de los bomberos, agentes de la Policía y un médico forense para las investigaciones pertinentes del caso.

Cazadores de noticias informaron que el adolescente tenía problemas para movilizarse, lo que le impidió escapar de las llamas causadas por la explosión del tanque de gas.