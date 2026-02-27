Jovencita murió y su hermanita está grave tras ser impactadas por camioneta en Tipitapa

En el hospital Alemán Nicaragüense falleció la joven Dayra Jolibeth Lumbí Matuz, de 21 años, en tanto su hermana Keren Eunice Lumbí Matus, de 12, resultó gravemente lesionada tras ser impactadas por una camioneta.

Dayra Jolibeth Lumbí Matus

El accidente ocurrió a las 8 con 20 minutos de la noche de ayer jueves en el kilómetro 16 de la carretera vieja a Tipitapa cuando las hermanas bajaron de un vehículo que las llevó a la zona tras asistir a un culto evangélico en Managua.

Dayra y Keren se dirigían a su casa ubicada en el barrio La Mocuana cuando fueron atropelladas por la camioneta con placas LE 00438, conducida por Mario José Barrios Márquez, de 65 años.

Mientras que Dayra fue trasladada grave en una ambulancia al centro asistencial capitalino donde murió, su hermanita fue llevada al hospital “La Mascota”, en Managua, y el conductor Mario Barrios fue detenido por la Policía de Tránsito.

Las afectadas por el accidente son originarias de Nueva Guinea, pero desde hace varios años habitaban en Tipitapa con sus padres, quienes se encuentran trabajando en Costa Rica.