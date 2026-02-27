Fallece Gabriela Martins, la influencer que luchaba por quedar embarazada

La creadora de contenido brasileña Gabriela Martins Santos de Moura, de 31 años, falleció tras sufrir graves complicaciones durante un procedimiento de fertilización in vitro al que se sometió en sus múltiples intentos por quedar embarazada.

La influencer, que se dedicaba a crear contenido sobre bienestar emocional, psicología positiva y neurociencia, sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el proceso vinculado a la estimulación ovárica o la extracción de óvulos en una clínica privada en Sao Paulo.

La mujer permaneció ocho días en estado de coma en el centro médico, hasta que se confirmó muerte encefálica, dijo una familiar.

Según su familia, la terapeuta llevaba varios años intentando tener un hijo con su esposo. Su fallecimiento ocurrió el 24 de febrero de 2026, apenas un día después de haber celebrado su octavo aniversario de bodas. Tras su muerte, familiares de Gabriela confirmado la autorización para la donación de órganos.