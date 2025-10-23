Joven nica fue asesinada a balazos en Connecticut, Estados Unidos

La joven nicaragüense Evelyn Rayo Mairena, de 24 años, perdió la vida en una calle de Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos, la noche del martes 21 de octubre.

La policía investiga el caso como un homicidio tras confirmarse que la víctima murió a causa de heridas provocadas por arma de fuego.

Según el informe policial, los agentes acudieron a la cuadra 200 de Black Rock Avenue tras recibir un aviso sobre un niño pequeño que se encontraba solo en el porche de una casa.

Al llegar al lugar, encontraron al menor y, a pocos metros, a su madre, Evelyn Rayo Mairena, tendida e inmóvil en la calle.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, donde falleció poco después.

La autopsia realizada posteriormente determinó que la causa de muerte fueron heridas por arma de fuego en la cabeza y el cuello.

Evelyn Rayo Mairena era originaria de la comarca San Miguel, municipio de Sébaco, Matagalpa, y había emigrado a Estados Unidos hace algunos años.

La policía local continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.