Joven mesera fallece apuñalada por delincuente en un bar de La Dalia, Matagalpa

Resistirse al robo le costó la vida a la joven mesera Silken Narahi Machado Sánchez, de 20 años de edad, la noche de ayer miércoles en el municipio El Tuma – La Dalia, en el departamento de Matagalpa.

Trágica muerte de la joven Silken Narahi Machado Sánchez en intento de robo

Cazadores de noticias informaron que Silken estaba atendiendo en un bar ubicado en la salida hacia Waslala, cuando ingresó un desconocido con intenciones de robarle el canguro en el que guardaba el dinero.

Al momento en que la joven se opuso, el sujeto le asestó cuchilladas en la cara, el pecho y el cuello causándole una hemorragia masiva. Acto seguido, el delincuente huyó con rumbo desconocido.

Poco después, agentes de la Policía llegaron al lugar del hecho y llevaron a la joven al hospital de La Dalia, donde fue ingresada al quirófano para suturarle las heridas, sin embargo falleció horas después.

Silken Narahi era originaria de la comunidad El Galope, donde dejó en la orfandad a un niño de 4 años de edad.

Las autoridades se encuentran investigando el caso y buscando pistas que ayuden a identificar y localizar al criminal.

