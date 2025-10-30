Joven es asesinado en el barrio Selim Shible un día antes de cumplir 22 años

De una estocada en el cuello fue asesinado a eso las 10:40 minutos de la noche de ayer miércoles Jassir Antonio Moraga Dávila, de 21 años, conocido entre sus amigos como “Frijol”.

Jassir Antonio Moraga Dávila, de 21 años

El crimen ocurrió de donde fueron las 3F cuatro cuadras al norte en el barrio Selim Shible, en el Distrito Cuatro de Managua.

Supuestamente Jassir estaba bebiendo guaro con varios amigos cuando de pronto se separó del grupo para ir a orinar, y al regresar llegó con la herida mortal en el cuello.

De inmediato los amigos avisaron a la familia de Jassir, por lo que su tía Lisbeth Pavón Orozco, lo llevó en un taxi al hospital Alemán Nicaragüense “Carlos Marx” donde los médicos confirmaron que ya no tenía los signos vitales.

Presuntamente, desde horas antes, dos sujetos anduvieron rastreando a Jassir Moraga a bordo de una moto, hasta que lo hallaron y lo privaron de la vida.

La Policía Nacional realizó operativos entre anoche y esta madrugada capturando varios sospechosos, entre ellos uno de apellido Obando, de 16 años de edad, supuesto autor de la cuchillada mortal.

Jassir Antonio Moraga Dávila vivía con su padre Freddy Moraga García, a pocas cuadras de donde fue ultimado y mañana 31 de octubre estaría cumpliendo sus 22 años.

En tanto la madre de Jassir Antonio no podrá estar en las honras fúnebres de su hijo ya que ingresó de manera ilegal a Estados Unidos.

Este crimen ocurre en el mismo sector donde el sábado 11 de octubre, fue asesinado de tres estocadas en el cuello y el tórax, Kevin Joel Cruz Obando, de 35 años, por un grupo de delincuentes supuestamente del barrio La Primavera.

