Primo del Director de Fuzion 4 fallece en choque de motocicletas, en Masaya

El motorizado Engel Rafael Cortéz Barbosa, de 27 años, murió la mañana de hoy domingo minutos después de chocar con otro motorizado, en los semáforos de la INCA, en Masaya.

Cazadores de Noticias informaron que Ángel Cortéz conducía la moto placa M 273-306 cuando supuestamente irrespetó la luz roja del semáforo e invadió el carril contrario.

En la acción, chocó contra la motocicleta placa M 109-826, que conducía Brandon López Ñurinda, de 22 años.

A causa del impacto sufrió lesiones graves que le ocasionaron la muerte cuando era trasladado en un carro particular, al hospital comandante Hilario Sánchez, de Masaya.

PRIMO DE FRANKLING GUTIÉRREZ

Engel Rafael Cortéz habitaba en Nindirí, Masaya; y era primo del músico nicaragüense Frankling Gutiérrez, director de la Orquesta Fuzion 4.

Con relación al deceso de su pariente, Frankling publicó “Siempre te voy a recordar con tu alegría y tu forma esquiva de saludar a la gente… Es más, aún recuerdo cuando te chineada y tus colochos dorados ondeaban tu cabeza”.

“Mis condolencias a la Familia Barbosa Balladares por el fallecimiento repentino de mi Primo Hermano Engel. Dios te reciba en su Reino” finalizó el escrito Frankling Gutiérrez.





