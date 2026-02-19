INSS asegura pago de 364.478 pensiones en febrero

El Gobierno Sandinista, a través del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), aseguró el pago de 364.478 pensiones del mes de febrero, para un monto de 2.322 millones de córdobas, destacó este jueves la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

«El Instituto de Seguridad Social nos informa que estamos pagando ya las pensiones. Son 364.478, para un monto de 2.322 millones de córdobas, todo esto correspondiente al mes de febrero», sostuvo.

Detalló que «a partir de este jueves 19, 145.197 pensiones en efectivo en los centros de pago del INSS se pagarán y luego ya se han pagado las reducidas que son casi 90.000, 89.871 y los pagos por transferencias bancarias 91.795 y 37.615 en cajas móviles, para un total de 364.478 pensiones. 2.322 millones de córdobas que pasan a mover la economía nacional».