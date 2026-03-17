INETER refuerza vigilancia ante temporada veraniega 2026

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) activó un Plan para la Temporada Veraniega 2026, reforzando la vigilancia de fenómenos naturales con mayor impacto entre los meses de marzo y abril.

El Gobierno de Nicaragua estableció 21 actividades específicas para monitorear de forma continua las condiciones atmosféricas, oceánicas, hidro-meteorológicas, hidro-geológicas y geológicas del país.

El plan contempla turnos meteorológicos ininterrumpidos para la vigilancia y elaboración de pronósticos nacionales, con especial atención al monitoreo diario por hora de las temperaturas máximas y posibles ondas de calor.

Monitoreo permanente

INETER actualizará continuamente el mapa de susceptibilidad a incendios forestales, tomando en cuenta las distintas variables meteorológicas como temperaturas horarias, dirección y velocidad del viento.

El instituto también realizará vigilancia y pronóstico diario de oleaje y mar de fondo para los litorales Pacífico y Caribe nicaragüense.

El monitoreo incluirá los niveles de ríos y lagos a través de estaciones hidro-pluviométricas, además del seguimiento periódico de aguas subterráneas en 12 acuíferos del país, dado su importancia para el acceso al agua de consumo de las familias nicaragüenses.

Doble turno y alerta de tsunamis

La vigilancia sísmica operará mediante doble turno permanente en el territorio nacional, Centroamérica y zonas del Océano Pacífico y Mar Caribe. El sistema detectará terremotos fuertes en segundos para posibilitar avisos oportunos y alertas tempranas.

El Centro de Asesoramiento de Tsunamis para América Central (CATAC) monitoreará terremotos mayores a magnitud 6.5, indicando con suficiente antelación el posible tiempo de llegada y altura de tsunamis en las costas.

Vigilancia volcánica

La actividad volcánica será vigilada permanentemente a través de monitoreo visual, cámaras web, sensores de gases, temperaturas, sismogramas e imágenes satelitales para detectar anomalías térmicas. El personal realizará giras de campo en laderas inestables por derrumbes, caídas de rocas o remoción de material.

INETER garantizará el funcionamiento de todas sus redes de sensores: sísmicos, volcánicos, de gases, cámaras web, GPS, geodésicos, meteorológicos e hidrológicos para asegurar los avisos oportunos ante cualquier emergencia.

Cartografía rápida

El instituto mantendrá personal especializado en Sistemas de Información Geográfico (SIG) para la elaboración rápida de mapas temáticos ante situaciones de emergencia.

Estos incluirán posibles áreas de afectaciones y poblados que pudieran ser afectados, con actualización permanente de la página web y plataformas geo-informáticas para mantener a la población informada durante toda la temporada veraniega.