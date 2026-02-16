INETER pronostica semana calurosa con fuertes vientos y oleaje en todo el país

El compañero Manuel Prado, responsable de Cambio Climático del INETER, informó que Nicaragua experimentará una semana de calor intenso y vientos moderados.

Se prevé que las temperaturas en el Occidente del país alcancen los 39 grados y una sensación térmica de hasta 40 grados, especialmente entre el mediodía y las tres de la tarde.

En Managua se esperan temperaturas de 37 grados, mientras que en el resto del territorio oscilarán entre los 34 y 36 grados.

Respecto a las condiciones marítimas, el experto advirtió que se mantendrá un oleaje importante de hasta 2.2 metros en ambos litorales y el Lago de Nicaragua, por lo que se recomienda precaución a las embarcaciones pequeñas.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades son mínimas, limitándose a lloviznas aisladas en las regiones del Caribe.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol para prevenir lesiones en la piel y cuidar la salud respiratoria ante los cambios de temperatura entre las tardes calurosas y las noches frescas