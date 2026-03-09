INETER pronostica semana calurosa con fuertes ráfagas de viento en Nicaragua

El ingeniero Mariano Gutiérrez, asesor técnico del INETER, informó este lunes que durante esta semana predominarán condiciones de ambiente caluroso en todo el territorio nacional, propias del período seco.

Ing Mariano Gutiérrez, asesor técnico de INETER

Se esperan temperaturas máximas de hasta 38°C en Chinandega, 36°C en Managua y entre 32°C y 34°C en el resto del país.

Pese al calor predominante, el especialista señaló que podrían presentarse madrugadas frescas debido al enfriamiento de la superficie y nubosidad hacia el final de la semana por la posible formación de vaguadas, lo que generaría lluvias ligeras o lloviznas aisladas en diversas zonas.

Para el Litoral Caribe, se mantienen probabilidades de lluvias leves y olas que podrían alcanzar los tres metros de altura.

Respecto a los vientos, se reportan velocidades de entre 25 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, especialmente en el Caribe y la zona de la Meseta de los Pueblos, Masaya y Carazo.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a las embarcaciones ligeras tomar las precauciones necesarias para evitar accidentes navales.

Ambiente cálido en Nicaragua predomina esta semana



