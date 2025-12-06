India: 23 personas mueren durante incendio en una discoteca

Al menos 23 personas fallecieron por quemaduras y asfixia como consecuencia de un incendio producido tras una explosión por causas desconocidas en una discoteca de Arpora, en el estado indio de Goa, en el oeste del país, han informado las autoridades locales.

Las víctimas son 3 mujeres y 20 hombres. Algunos de los fallecidos eran turistas, mientras que la mayoría eran trabajadores locales que se encontraban en el sótano del restaurante en el que se produjo la explosión, de acuerdo con declaraciones del diputado del Partido Popular Indio, Michael Lobo.

En tanto, el ministro principal de Goa, Pramod Sawant, tras visitar el lugar del incidente ordenó la puesta en marcha de una investigación exhaustiva sobre lo sucedido en Arpora para dilucidar “la causa exacta del incendio” y comprobar “si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción”. “Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza”, ha apostillado.

Por su parte, la Policía ha recuperado ya todos los cuerpos y ha iniciado las pesquisas para determinar el origen del fuego.