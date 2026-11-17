El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, presentó su Declaración Nacional en el Segmento de Alto Nivel de la Trigésima Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se desarrolla en Antalya, República de Türkiye.

El compañero Javier Gutiérrez Ramírez

La apertura del encuentro internacional fue presidida por Murat Kurum, Ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Türkiye y Presidente de la COP31, junto a ministros y representantes de alto nivel de diversos países.

Durante su intervención, la delegación nicaragüense ratificó el firme compromiso del país con la defensa de la Madre Tierra, la paz mundial, la justicia climática con reparación y el derecho de los pueblos al desarrollo, señalando que la crisis climática amenaza la vida, los ecosistemas y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Asimismo, Nicaragua enfatizó que los países del Norte Global deben asumir sus responsabilidades históricas y cumplir sus compromisos de financiamiento climático hacia el Sur Global, asegurando la reparación por parte de quienes más han contribuido a generar esta crisis.

En representación del Pueblo y Gobierno de Nicaragua participan en esta cumbre el compañero Javier Gutiérrez Ramírez, titular del MARENA, y el compañero Jonathan González, especialista en cambio climático.