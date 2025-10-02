Incendio en hotel de la capital de Costa Rica deja 5 muertos y una persona desaparecida

Un incendio de grandes proporciones consumió esta madrugada el Hotel Oriente, ubicado en el centro de San José, capital de Costa Rica, dejando un saldo de al menos 5 personas fallecidas y una desaparecida, según reportes oficiales de las autoridades costarricenses.

Incendio en Hotel Oriente de San José deja 5 fallecidos

El incendio se originó en un edificio de tres plantas situado en el distrito Merced, 50 metros al sur de la esquina sureste del mercado Borbón, en la calle 8 entre avenidas 1 y 3.

Según publicó el diario La Nación, «el siniestro ocurrió en un edificio de tres plantas donde se ubicaba el hotel en el segundo y tercer piso, y se presume que funcionaba como cuartería. Al llegar las unidades de emergencia, parte del tercer piso ya había colapsado producto de las llamas».

Entre tanto la televisora Teletica detalló que «la alerta ingresó a las 2:33 a.m., momento en que se despacharon tres unidades de extinción, una plataforma, una ambulancia y dos motocicletas. El fuego fue controlado a las 3:01 a.m.«.

Incendio en el tercer piso de un Hotel ubicado en Avenida 3, Calle 5 en las inmediaciones del Mercado Borbón en San José cobra la vida de 5 personas, el incidente inició pasadas las 2:33 am pic.twitter.com/JsrJTFRVfs — Mundo Escazú (@mundoescazu) October 2, 2025

Balance de víctimas y dramáticos hallazgos

Hasta el momento, se reportan 5 personas fallecidas: dos hombres y tres mujeres, en lo que representa una de las tragedias más graves del año en la capital costarricense. El diario La Teja informa que «el hotel que se incendió en San José tenía 21 personas, pero solo 15 lograron salir con vida».

Diario Extra detalla un hallazgo particularmente conmovedor: «una pareja de adultos mayores víctimas de incendio fue hallada abrazada. Héctor Chaves, director de Bomberos, agregó que «no descarta una sexta persona fallecida, quien permanece desaparecida».

Según información confirmada a Telenoticias, las salidas de emergencia estaban bloqueadas cuando inició el fuego». No se reportan heridos graves entre los sobrevivientes, pero las autoridades continúan la búsqueda de posibles víctimas adicionales.

El Cuerpo de Bomberos de Costa Rica desplegó 40 bomberos de varias estaciones para controlar el fuego, que fue extinguido en menos de una hora, aunque el colapso parcial del edificio complicó considerablemente las labores de rescate.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja varias líneas de investigación, incluyendo un posible incendio intencional, ya que «durante la tarde del miércoles se habría originado un conflicto entre vecinos y, en segundo lugar, que dentro de los cuartos ocurrió una explosión».

Las autoridades identificaron graves irregularidades en las condiciones de seguridad del edificio que habrían contribuido a la magnitud de la tragedia. Chaves insistió en que «la puerta del tercer nivel, donde estaban las víctimas, estaba clausurada con alambre negro, lo cual imposibilitaba el acceso».