Incendio devora casa en Villa Reconciliación Norte dejando sus moradores con los brazos cruzados

Un voraz incendio arrasó por completo una vivienda en el barrio Villa Reconciliación Norte de Managua, reduciendo a cenizas dos cuartos y una cocina, y dejando a la familia únicamente con la ropa que vestían.

Incendio destruye vivienda en Villa Reconciliación Norte

El siniestro se habría originado en un alambre de luz del techo, propagándose rápidamente, según el relato de las hijas de la propietaria, Marbeli Fernández.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, pero las pérdidas materiales son totales, consumiendo años de esfuerzo de la familia Fernández.

La propietaria, Marbeli Fernández, relató un fuerte mal presentimiento horas antes de la tragedia.

«Yo no pude dormir en toda la noche aquí, realmente lo presentía porque no podía conciliar el sueño, era algo horrible,» aseguró.

La señora mencionó haberle dicho a su hija que sentía un «mal presentimiento» e incluso que no quería ir a trabajar, horas antes de que el incendio se desatara en su ausencia.

Quienes deseen apoyar a la familia pueden comunicarse al número 7899-3147.

