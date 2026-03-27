Inauguran en Managua centro especializado «Sin Diabetes» para atención integral
En un paso estratégico para el fortalecimiento del sistema de salud pública, las autoridades inauguraron este viernes el centro especializado “Sin Diabetes”, ubicado en el sector de Santa Mónica, cercano a las Sierritas de Santo Domingo, en Managua.
Esta nueva unidad de salud está diseñada para brindar prevención, diagnóstico y atención integral a niños, adolescentes y adultos que presentan indicios o padecen esta condición crónica.
El centro ofrecerá un abordaje multidisciplinario que incluye servicios especializados en las áreas de endocrinología, nutrición, medicina interna y psicología.
Además de la atención clínica, el modelo de servicio incorpora la terapia de grupos, con el objetivo de proporcionar un acompañamiento emocional y educativo que permita a los pacientes y sus familias gestionar la enfermedad de manera oportuna y mejorar su calidad de vida.
Con la apertura de esta instalación, se garantiza un espacio moderno donde la población podrá acceder a diagnósticos tempranos y tratamientos especializados en un solo lugar.
Esta iniciativa forma parte de los programas de salud preventiva que se ejecutan a nivel nacional para reducir las complicaciones derivadas de enfermedades no transmisibles.