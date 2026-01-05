Suiza: identifican a las 40 víctimas fatales de incendio, la mitad eran menores de 18 años

Tras días de angustiosa incertidumbre para los seres queridos, la policía de Suiza terminó de identificar el domingo a las 40 víctimas mortales del incendio registrado en un bar de una estación de Esquí, en Suiza.

La policía dijo que entre las víctimas había 21 ciudadanos suizos, nueve ciudadanos franceses, incluido un franco-suizo y uno con triple nacionalidad de Francia, Israel y Gran Bretaña, seis italianos, incluido un italo-emiratí, una mujer belga, una mujer portuguesa, un hombre rumano y un hombre turco.

Se celebró una misa dedicada a las víctimas en una pequeña capilla a unos 300 metros del bar destruido, afuera de la cual los simpatizantes dejaron abundantes flores, velas y mensajes de condolencia.