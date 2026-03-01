Huey Dunbar regala una noche inolvidable a fans nicaragüenses

El cantante neoyorquino de raíces puertorriqueñas Huey Dunbar ofreció un tremendo concierto la noche de este sábado en el terreno del Casino Pharaohs, donde puso a bailar y cantar a cientos de familias nicaragüenses que llegaron desde distintos puntos del país.

La velada arrancó al ritmo de salsa con la presentación del Grupo nicaragüense “Karma”, quienes calentaron el ambiente para lo que sería una noche cargada de nostalgia, romanticismo y energía tropical.

Eran exactamente las 9:49 de la noche cuando Huey Dunbar apareció en escena desatando la euforia del público. El artista abrió su espectáculo con el tema “Con Cada Beso”, uno de los más coreados por sus seguidores, marcando así el inicio de más de una hora de música en vivo.

Durante el concierto, el exintegrante de DLG interpretó varios de sus éxitos más conocidos, entre ellos “Amor Vuelve”, “Después del Amor”, “Es Una Promesa” y “Vagabundo”, canciones que fueron coreadas de principio a fin por un público totalmente entregado.

Visiblemente emocionado, el salsero agradeció a Nicaragua por continuar escuchando su música a lo largo de los años. “Gracias Nicaragua por tanto cariño, por seguir apoyando mi carrera y hacerme sentir en casa”, expresó ante los aplausos de los asistentes.

En el escenario estuvo acompañado como corista por la cantante nicaragüense Adilia Gutiérrez, quien aportó su talento y energía a cada interpretación, logrando una conexión especial con el público.

Familias enteras viajaron desde Tipitapa, Chinandega, Estelí, Nueva Segovia, Masaya y Managua para disfrutar del espectáculo, convirtiendo la noche en una verdadera fiesta salsera que reunió a generaciones.

El concierto culminó con uno de los temas más esperados de la noche, “La Quiero a Morir”, cerrando con broche de oro una presentación llena de pasión, ritmo y agradecimiento que reafirma el cariño del público pinolero por Huey Dunbar.