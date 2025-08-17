Hombre halla a su esposa con su amante y lo mata en Tipitapa

La policía de Tipitapa esta investigando la muerte de un hombre y lesiones graves que sufrió una mujer al ser atacados a machetazos en la comunidad San Juan de la Plywood.

Información preliminar y sujeta a confirmación, indica que un hombre halló a su mujer con el amante, y cegado por la furia lo mató con un machete y le corto una mano a ella cuando quiso intervenir.

Supuestamente el amante fallecido se llamaba Carlos Eduardo Sánchez de 30 años, mientras que la mujer infiel es de nombre Yelfrin Arroliga Sánchez, 43 años, quien fue remitida a un hospital en la ciudad de Managua.

De momento se desconoce el nombre del autor del crimen y si ya fue capturado o anda huyendo.