Guatemala declara 3 días de luto por accidente de bus que dejó 15 muertos

El Gobierno de Guatemala decretó luto nacional por tres días debido al accidente de un bus extraurbano en Totonicapán, que causó 15 muertes y numerosos heridos.

El ejecutivo se pronunció este 27 de diciembre, a través de sus redes sociales, sobre el accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 174 de la ruta Interamericana, el cual dejó 15 víctimas mortales y más de 20 heridos.

El gobierno anunció la decisión de declarar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente.

El decreto de luto nacional es una medida oficial, emitida mediante un acuerdo o decreto, que establece un período de duelo en el país en honor a personas fallecidas cuya pérdida se considera de gran impacto para la sociedad.

Esto implica el izamiento de las banderas a media asta en instituciones y plazas oficiales, así como la suspensión de actividades oficiales o festivas. El Ejecutivo también emite un comunicado por los fallecidos.

El Gobierno de Guatemala ha estado coordinando las acciones de asistencia necesaria para las personas afectadas, al mismo tiempo de acompañar a quienes han perdido a familiares y seres queridos.

El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Ejército de Guatemala, también expresó su pesar por el accidente del 26 de diciembre, que involucró a un bus de los transportes Sinaloa.

“Manifiesta su solidaridad y sus más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas, y reitera su apoyo y deseos de pronta recuperación a quienes resultaron heridos”, indicó la institución en su cuenta de redes sociales.