Una guarda de seguridad muere y su esposo queda grave por accidente de motocicleta en Nindirí

La señora Yamilet de los Ángeles Ñurinda Gutiérrez, de 40 años, falleció la mañana de este miércoles 31 de diciembre, al accidentarse en moto en el kilómetro 24.7 de la carretera Managua – Masaya, en el municipio de Nindirí.

Accidente mortal en moto en Nindirí deja una víctima

Yamilet viajaba como pasajera de la moto marca Génesis con placa GR 20603 conducida por su cónyuge Eddy Antonio Gutiérrez Mercado, de 41 años.

Los informes indican que, por causas desconocidas, la pareja impactó en la moto contra la parte trasera de un camión marca Kia color blanco placas M 355- 879, que era conducido por Sabino Ismael Hernández Ruiz, 24 años.

Producto del impacto ocurrido a exceso de velocidad, los dos ocupantes de la moto salieron catapultados por los aires hacia un lado de la vía, cayendo sin vida Yamilet Ñurinda, en tanto su pareja Eddy Gutiérrez resultó lesionado.

Al lugar del suceso se presentaron miembros de la Policía Nacional, del COMUPRED – Nindirí y de la Cruz Blanca que trasladaron al lesionado al Hospital Comandante Hilario Sánchez.

La fallecida Yamilet Ñurinda y su cónyuge Eddy Gutiérrez laboraban como vigilantes para la empresa de seguridad El Goliat.

El cuerpo de la infortunada fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la respectiva autopsia y luego ser entregado a sus familiares, quienes pasarán el último día del 2025, con el pesar y el dolor por la pérdida de su ser querido.