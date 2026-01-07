«Grupo Firme» el 14 de marzo y «Sin Banderas» el 25 de abril son primeros 2 conciertos del año en Nicaragua

Managua, la capital de Nicaragua, busca este año revalidar su titulo de la ciudad centroamericana de los conciertos, y para ello ya están programadas las primeras 3 presentaciones del año, con artistas mexicanos de renombre.

Los conciertos inician el 14 de marzo con la presentación del Grupo Firme, en el Estadio Soberanía, donde se presentaron el 27 de julio del año 2023.

En esta ocasión, los interpretes de “Ya Superama”, “En tu perra Vida” y otras rolas, llegan al país como parte de su gira “La Última Peda”. Los boletos ya están a la venta y tienen precios de entre mil 480 córdobas en gramilla, hasta 12 mil 950 las mesas Amex A.

La segunda agrupación mexicana que dirá presente en la tierra de Lagos y Volcanes es “Sin Banderas”, que pondrán a cantar a los nicaragüenses sus emblemáticos temas, “Entra en mi vida”, “Kilómetros” y “Mientes tan bien”

El dúo azteca conformado por Leonel García y Noel Schajris, se presentará en el Polideportivo Alexis Arguello el 25 de abril, como parte de su gira “Escenas Tour”.

Los precios de las localidades para disfrutar de este concierto son Mesa Platinum: C$7,770.00, VIP C$2,960.00, y Preferencia: C$1,480.00 córdobas, mismos que ya están a la venta en diferentes plataformas.

Por otra parte, para el día 29 del mes de mayo está programado el concierto del cantante y compositor mexicano Edén Muñoz con su gira “Viejos Tiempos”, artista que también se presentará en el Polideportivo Alexis Arguello.

Edén Muñoz fue parte del grupo Calibre 50, pero después se decidió por ser solista, así que los asistentes al concierto podrán disfrutar de su música propia como “Chale” y de algunos éxitos de su antigua agrupación.

La venta de boletos iniciará este viernes 9 de enero en sitios autorizados, y los precios oscilan entre 1,665 córdobas Preferencial y 7 mil 700 córdobas Mesa Platium.

Si usted es amante de la música de “Grupo Firme”, “Sin Banderas”, o de Edén Muñoz, en tu Nueva Radio Ya les recomendamos comenzar a ahorrar, para disfrutar de estos grandes artistas, que se presentarán en Nicaragua en los primeros 5 meses del año.