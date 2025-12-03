Gobierno inicia pago de diciembre y aguinaldo a más de 361 mil adultos mayores

Este miércoles el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) inició el pago simultáneo de pensiones y aguinaldos a 361 mil 170 protagonistas en todo el país, informó la Copresidenta Rosario Murillo.

“Pago de pensiones y aguinaldo, buenísima noticia, 361 mil 170 pensionados recibirán su pensión mensual y su aguinaldo de este año, pagando 4 mil 424 millones de córdobas, incluye pago mensual y aguinaldo, pensiones reducidas”, agregó.

La Vicepresidenta Rosario dijo que las pensiones se pagan a través de “transferencias bancarias, cajas móviles y pagos en efectivo en las 488 cajas de las delegaciones del INSS de todo el país”.

“Hemos pagado 29,091 millones de córdobas a lo largo del año, gracias a Dios, gracias al Padre Celestial por la estabilidad, por la paz que nos permite avanzar en todos los programas de derechos”, concluyó la Copresidenta Rosario Murillo.