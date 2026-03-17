Furgón sin frenos causa muerte de joven en curva de Monte Tabor

La jovencita María José Pérez Martínez, de 23 años, se rindió ante la muerte en un hospital capitalino, la mañana de este martes, minutos después de un violento accidente que involucró un furgón sin frenos, una camioneta y la moto en que viajaba la víctima.

María José Pérez Martínez, de 23 años

El percance vial sucedió en el sector de Monte Tabor, kilómetro 13 de la carretera sur, en Managua, donde una rastra cargada con sacos de azúcar tomó viaje sin control mientras era conducida por Jason Josué Balladares Ruiz, de 30 años.

Tras la falla mecánica, el furgón descendió velozmente por una curva, donde impactó la motocicleta manejada por Kevin Nahum Aguilera Medrano, de 23 años, quien resultó lesionado junto a su acompañante, María José Pérez. Desafortunadamente, la joven expiró minutos después de haber sido llevada al hospital.

En su loca carrera, el pesado vehículo también impactó una camioneta cuyos ocupantes se encontraban reparando una llanta en un taller de vulcanización.

Después el furgón chocó en un muro y finalmente derribó varios postes del tendido eléctrico, hasta quedar convertido a chatarra.

En el accidente también resultaron lesionados Jackson Josué Valladares Rizo, de 30 años, y Nabil Aguilar Sequeira, de 56 años, quienes fueron atendidos por equipos de emergencia.

Tras el brutal accidente, numerosas personas se acercaron al sitio para llevarse el azúcar que quedó esparcida sobre el pavimento o en sacos aún sellados.

Asimismo, agentes de la Policía Nacional se trasladaron al lugar a realizar las debidas investigaciones para determinar las causas de este suceso que deja una persona fallecida y tres lesionadas.

La jovencita María José Pérez Martínez era originaria de la comunidad Santa Rita, en el municipio de San Rafael del Sur.

