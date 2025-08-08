Fuerte colisión deja solamente daños materiales en el barrio Carlos Marx de Managua

Afortunadamente solo lesiones leves sufrieron dos motociclistas luego de colisionar a las 5:11 minutos de la tarde de ayer, de la rotonda La Virgen 400 metros al Este, en el Distrito Seis de Managua.

Lesiones leves tras choque de motociclistas en Managua

En el video grabado desde un negocio situado en una esquina se aprecia la imprudencia de uno de los motorizados al girar de Oeste a Norte, cuando el otro circulaba a exceso de velocidad sobre su preferencia, de Este a Oeste.

Al sitio del percance vial se presentaron agentes de la Policía Nacional para determinar legalmente las responsabilidades de los involucrados, cuyas motocicletas quedaron con severos daños en focos, barras, retrovisores y otras partes.

En esa intersección localizada de los semáforos de la Villa Miguel Gutiérrez 400 metros al Oeste ocurren accidente con frecuencia, principalmente causados por conductores que giran de Oeste al norte con dirección al Hospital Alemán.



