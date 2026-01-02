Fenómeno de «volteo térmico» en Asososca causa a suspensión de servicio de agua en 30 barrios de Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) informó que este viernes se registró el fenómeno natural de «Volteo Térmico» en la totalidad de la Laguna de Asososca, lo que obligó a suspender temporalmente el bombeo de agua potable.

El fenómeno, característico de la temporada entre diciembre y enero, provoca que el agua se torne de color turquesa y desprenda olor a sulfuro.

Debido a que los parámetros de color y sabor superan las normas permitidas, el suministro se encuentra afectado en aproximadamente 30 barrios de los distritos II y III de la capital.

ENACAL mantiene vigilancia permanente y prevé que el bombeo se reinicie esta misma tarde, una vez que el sol y el viento ayuden a normalizar la calidad del agua.

Las autoridades advirtieron que el evento podría repetirse de forma parcial en los próximos días hasta desaparecer por completo.

Para emergencias o solicitud de cisternas, la institución tiene habilitada la línea 127.