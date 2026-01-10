Fallece motociclista que impactó contra furgón en carretera San Marcos-Las Esquinas

En emergencias del hospital Santiago de Jinotepe, falleció Denis Antonio Flores Mercado de 44 años, debido al trauma craneal severo y politraumatismo que sufrió al impactar en su moto placa CZ 28-717 contra el furgón matrícula de guatemalteca C 266 BZH conducido por el chapín Juan Alfredo Castellano Marroki.

El violento accidente de tránsito se registró la tarde de hoy sábado en el tramo de carretera San Marcos-Las Esquinas en el departamento de Carazo.

Cazadores de noticias informaron que el motociclista Denis Flores, se desplazaba a exceso de velocidad. “Yo venía en mi vehículo detrás de él, de repente vi que perdió el control, se salió de su vía yendo a estrellarse en la esquina del furgón”, dijo un testigo ocular.

En un intento por salvar la vida del motociclista fue trasladado por miembros de los Bomberos Unidos al hospital Santiago, donde minutos después de ingresar se rindió a la muerte.

Las autoridades de la Policía Nacional se movilizaron al lugar del accidente para indagar mayores detalles y determinar la responsabilidad de los involucrados.