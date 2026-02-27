Amistoso histórico: Rusia vs Nicaragua en marzo 2026

La selección de Rusia iniciará su actividad futbolística en 2026 con un partido amistoso histórico frente a Nicaragua.

El encuentro se disputará el 27 de marzo en la ciudad de Krasnodar, a las 19:30 hora de Moscú, lo que equivale a las 10:30 de la mañana en Managua.

La selección de Nicaragua, conocida como la Azul y Blanco o los Pinoleros, está afiliada a la Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) y compite en la CONCACAF.

El equipo ha tenido un crecimiento notable en los últimos años, logrando victorias importantes en eliminatorias regionales. Entre sus figuras históricas destacan Juan Barrera, máximo goleador con más de 30 tantos, y Josué Quijano, quien acumula más de 100 partidos internacionales.

Este amistoso en Krasnodar representa una oportunidad única para Nicaragua de medirse ante un rival europeo, mientras que para Rusia significa mantener su presencia en el panorama futbolístico internacional.