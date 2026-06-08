Esteliana fallece 8 meses después de ser atropellada por conductor ebrio

Doña Digna María Vanegas Medina, del barrio Oscar Arnulfo Romero, de la ciudad de Estelí falleció la tarde de ayer domingo.

Digna María Vanegas Medina

La señora Vanegas Medina, era sobreviviente del accidente de tránsito ocurrido hace ocho meses en la acera de su casa, y que fue provocado por Julio César Chacón Espinoza, de 34 años, quien andaba ebrio.

En ese accidente doña Digna estaba sentada en la acera de su casa y del impactó cayó dentro de la casa, mientras que afuera falleció prensada en la pared, doña Liseth Muñoz Miranda, quien trabajaba para doña Digna.

Julio César Chacón Espinoza

El día del accidente el conductor Julio Chacón huyó, pero fue alcanzado por pobladores y lo entregaron a la Policía.

El victimario fue procesado y condenado a 15 años de prisión por la muerte de Liseth y 10 años por las lesiones graves en doña María Vanegas.

La vela de la señora Digna María Vanegas Medina, se realiza en la que fuera su casa de habitación ubicada del Bar Cris una cuadra al este y una cuadra al norte, barrio Oscar Arnulfo Romero de Estelí.

