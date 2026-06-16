Estelí: ciclista muere arrollado por rastra el propio día de su cumpleaños

El ciclista Álvaro Fernando Rizo Romero murió al ser atropellado por una rastra, la mañana de este martes, en el preciso día cuando estaba cumpliendo sus 28 años de vida.

Estelí: Muere hoy ciclista arrollado por rastra

El suceso ocurrió del monumento al Centenario 25 varas al sur, en el kilómetro 148 de la carretera panamericana norte, en el barrio José Santos Zelaya, Estelí.

Rizo Romero era originario del municipio de Rosita, Triángulo Minero, Caribe Norte, y fue arrollado por el furgón placas NS 12035 que transportaba 16 mil pies cúbicos de madera.

El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 148 de la carretera panamericana norte

El furgón era manejado por Rosman Francisco Ortez Suárez, de 45 años, quien debido a que varios vehículos circulaban sobre la vía, no fue visto por el ciclista al momento de incorporarse a la transitada carretera.

Según declaraciones del conductor del furgón, él circulaba de norte a sur, manejando a una velocidad moderada y en ningún momento logra ver al ciclista. Cuando sintió el impacto, frenó, pero ya era demasiado tarde.