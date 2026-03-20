Estafa macabra: Hallan muñeca en lugar de supuesto niño fallecido en Rivas

Indignada se encuentra la señora Griselda Obando, de la comunidad Majahual, en San Juan del Sur, Rivas, por la burla y estafa de que fue víctima por parte de su nuera Joselin Elizabeth Ruiz Martínez, quien enterró una muñeca de plástico en el cementerio local, afirmándole que era uno de sus hijos que había fallecido.

Doña Griselda explicó que su hijo Jason Espinoza Martínez vivía con Joselin en Estados Unidos y al llegar sola ella a Nicaragua en mayo del 2024, les afirmó que venía embarazada de gemelos, un varón y una mujercita, por lo cual necesitaba realizarse chequeos en el hospital militar en Managua.

De acuerdo con la suegra, ella y su familia fueron testigos de que estaba embarazada, y entre mayo de 2024 y marzo de 2025 Joselin recibió más de 3 mil dólares para supuestos chequeos médicos por parte de ella, adicional a la ayuda de su pareja y de una tía de Jason que reside en el exterior.

El 20 de marzo del año pasado, Joselin les dijo que daría a luz en el Hospital Militar y posteriormente les envió fotos y videos de los supuestos gemelos intubados, afirmando que tenían problemas respiratorios.

Días después, la mujer les dijo que el niño había fallecido y que la mujercita se quedaría en el hospital bajo el cuido de la madre de ella, debido a que estaba complicada de salud.

La mujer llegó primero a la vivienda de sus suegros y les dijo que su padre, es decir, el abuelo materno del supuesto bebé llevaba el cuerpo desde Managua, el cual fueron a encontrar con el acompañamiento de un pastor a una gasolinera de la ciudad de Rivas.

Sin embargo, al llegar a Rivas, Joselin mandó al pastor a comprar un ataúd y a la esposa del pastor, a que le fuera comprar unas toallas sanitarias porque le había bajado la menstruación.

Cuando llegó el padre de la mujer, ella misma tomó el supuesto cuerpo, lo colocó dentro de un ataúd que había conseguido el pastor y no permitió que nadie lo viera ni lo tocara.

Al llegar a la casa a San Juan del Sur pidió que el féretro fuera sellado de inmediato, argumentando que el niño estaba “partido” y que no quería que lo observaran para que no se burlaran.

Según doña Griselda Obando, durante el entierro de la supuesta criatura su nuera lloró a mares y hasta se desmayó varias veces “lamentando la muerte de su hijito”.

El 5 de abril del año pasado, la mujer dijo que le entregarían a la niña en el hospital pero que necesitaba cien dólares para comprar un tanque de oxígeno debido a que tenía problemas en los pulmones.

Cuando regresó a San Juan del Sur, Joselin llevó a la supuesta niña envuelta en una sábana, pidiendo que nadie la tocara porque estaba delicada.

Sin embargo, ante la insistencia de la suegra y de Jason, la mujer entregó el envoltorio a un miembro de la familia quien descubrió que lo que llevaba envuelto en una sábana era una muñeca, lo cual encendió las sospechas sobre lo que realmente había sido enterrado.

Tras casi un año de gestiones, el MINSA autorizó la exhumación en el cementerio de San Juan del Sur, en presencia de familiares y personal de salud, y al abrir el ataúd, se confirmó que, en lugar de restos humanos, había otra muñeca.

Luego de descubrir el macabro engaño, la familia también descubrió que Joselin Ruiz se había pasar como enfermera, que nunca dio a luz en un hospital de Managua o Rivas, y que todo lo que ha dicho de su vida ha sido siempre una completa mentira.

Al concluir su denuncia, doña Griselda lamentó que a pesar de haberse enterado de semejante zanganada, su hijo Jason Espinoza ayer se fue a vivir con Joselin a su casa ubicada en la comunidad Las Delicias, en San Juan del Sur.