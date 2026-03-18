Eslovaca busca a su padre nicaragüense después de 40 años de separación

En una historia de esperanza que cruzó fronteras, la ciudadana eslovaca Kaveri Tablada Vargova, de 43 años, inició una intensa búsqueda para reencontrarse con su padre, el nicaragüense Dolores Reinel Tablada Matamoros, de quien no tiene noticias desde mediados de la década de los 80.

La ciudadana eslovaca Kaveri Tablada Vargova, de 43 años

La historia se remonta a la ciudad de Praga, en la entonces República Checa, donde Dolores Reinel se encontraba realizando estudios universitarios.

Fue en las aulas de la universidad donde conoció a la madre de Kaveri. Sin embargo, en 1984, el joven estudiante regresó a su tierra natal, Nicaragua, perdiéndose desde ese momento todo contacto con su familia en Europa.

Según los datos proporcionados por Kaveri, su padre nació el 28 de marzo de 1958 y es originario del municipio de Juigalpa, Chontales.

La ciudadana europea mantiene el anhelo de volver a estrechar la mano de su progenitor y conocer sus raíces nicaragüenses después de cuatro décadas de silencio.

Kayeri solicitó a personas en Juigalpa o en cualquier parte del país, que tengan información sobre el paradero o la familia de Dolores Reinel Tablada Matamoros, que se comunique de inmediato al número celular 8811-5234.

Cada detalle compartido es una oportunidad para que esta familia logre el anhelado reencuentro.

