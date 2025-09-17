Entre la vida y la muerte queda joven que sufrió accidente de motocicleta donde murió su ex novia en Pista El Dorado

En cuidados intermedios del hospital Lenin Fonseca batalla por su vida Kevin David Padilla, de 23 años, quien sufrió graves lesiones al impactar su moto placa M 251-594 contra un microbús matrícula M 342-928, conducido por Paulo Roberto Campos Torres, de 23 años, en el sector del Dorado, la noche del pasado domingo.

Accidente en Managua deja una víctima y un herido grave

El día del violento accidente falleció en el lugar Diana Abigail Cáceres Rosales, de 22 años, quien viajaba de acompañante de su ex novio sentimental Kevin, quien supuestamente, se desplazaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.

Kevin, sufrió la amputación de su pie derecho, trauma craneal y politraumatismo, por lo que de inmediato fue trasladado al hospital Manolo Morales, y luego al Lenin Fonseca.

El día de la tragedia Diana y Kevin, quien habita en el barrio Larreynaga, regresaban de comprar comida.

Tu Nueva Radio Ya, conoció que la tarde de este martes, familiares y amistades le dieron el último adiós a Diana Abigail Cáceres Rosales, en el campo santo Jardines de la Sabana, ubicado en la comarca Sabana Grande, Managua.

Doña Élida María Rosales, dijo que Diana era la menor de sus seis hijas, y laboraba en una empresa de bordados, paralelamente vendía en línea, perfumes, celulares y accesorios para teléfonos, en lo cual le ayudaba su ex novio Kevin.

Agentes de la Policía Nacional investigan mayores detalles sobre el accidente de tránsito que dejó luto en una familia nicaragüenses.

