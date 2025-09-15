Pasajera de motocicleta muere en fuerte colisión contra microbús en Pista El Dorado

Una mujer de identidad hasta el momento desconocida murió en los primeros 20 minutos de este lunes 15 de septiembre al colisionar la moto en que viajaba como pasajera contra un microbús, en los semáforos de El Dorado, en Managua.

La mujer, que al momento de su muerte vestía un top color blanco, licra color negro y tenis color blanco, viajaba en la moto manejada por Kevin Daniel Padilla Balladares, quien resultó gravemente herido con amputación de su pie derecho en la colisión.

La pareja en motocicleta choco en la parte lateral izquierda del microbús marca Toyota, color blanco placa de Managua 342-928, manejado por Pablo Roberto Campos Torrez, quien según testigos se “voló la roja del semáforo”.

Tras ocurrir el encontronazo entre la moto y el microbús, este último se fue a estrellar contra la fachada de varios negocios en la zona. La policía del distrito 5 llegó al sitio a iniciar las investigaciones, en tanto el motociclista Kevin Daniel fue llevado a un centro asistencial.

