Entre gritos de “Pequeña, pequeña y Aprieta” Elvis crespo hizo vibrar el polideportivo Alexis Argüello

Una velada inolvidable vivieron centenares de nicaragüenses con el concierto del merenguero Elvis Crespo, durante su concierto de esta noche en el Polideportivo Alexis Argüello, Managua.

A las 11:06 minutos de la noche, Elvis Crespo apareció en el escenario vistiendo un traje de cuero color negro, con el cabello amarrado y sus infaltables gafas oscuras, acompañado por 10 músicos y un grupo de bailarinas que lucieron atuendos en tonos negros y plateados.

El público estalló en emoción cuando interpretó temas como: Tu Sonrisa, Tatuaje, Pegaíto Suavecito, Luna Llena, Píntame y Nuestra Canción, además de varias canciones de su más reciente producción “Poeta Herío”.

Durante su presentación, Elvis Crespo agradeció el cariño del público pinolero y destacó que Nicaragua es uno de los países donde más se escuchan sus canciones en Spotify, algo que lo llena de orgullo, seguidamente, el merenguero gritó una de sus frases célebres “pequeña, pequeña, pequeña y aprieta”.

Entre los asistentes destacaron figuras del certamen Reina Nicaragua, como Grethel Gámez de Matagalpa, Isabella Salgado de Chinandega y Ashley Putchie de la Costa Caribe Sur, quienes comentaron que estaban disfrutando de una “noche de chicas”, luciendo atuendos casuales y una actitud relajada.

Por su parte, una de las ganadoras de la dinámica de Tu Nueva Radio Ya, Mercedes Espinoza, ingeniera informática de Canal 6, asistió junto a su prima Arlen Arana, luego de obtener los boletos platinum por conseguir la mayor cantidad de “me gusta” en redes sociales. Ambas disfrutaron cada minuto del espectáculo y comentaron que estaban agradecidas a Tu Nueva Radio Ya por haberles otorgado sus entradas platinum por qué de ser así se hubieran perdido de poder cantar en vivo en el concierto de Elvis Crespo.

Tu Nueva Radio Ya también conversó con varios asistentes que compartieron emotivos momentos. Uno de ellos fue el matrimonio conformado por Tamara Hernández y Manuel Gutiérrez, originarios de Ciudad Sandino, quienes celebraron sus 20 años de matrimonio dedicándose el tema Tatuaje de Elvis Crespo.

Otra historia de amor fue la de Ira Rodríguez, quien con una sonrisa confesó estar festejando 10 años de relación. Ella dedicó a su pareja el tema Nuestra Canción, una de las piezas más queridas del artista.

Entre los rostros conocidos de la noche también se encontraba la popular tiktoker “La Ardilla”, quien aseguró que además de crear contenido en redes sociales, disfruta de la música romántica. Además, confirmó que Joey Montana será el artista invitado para el medio tiempo del “Juego de los Tiktokers” el próximo 24 de octubre.

Otro de los asistentes fue Pirrimplincito, integrante del Circo Los Pirrimplines, quien contó emocionado que tuvo el privilegio de cantarle a Elvis Crespo durante la conferencia de prensa previa al concierto. El artista circense también adelantó que está incursionando en el mundo de la música.

Antes de la presentación de Elvis Crespo, el grupo nacional Macolla encendió el escenario con un recorrido musical que incluyó éxitos de Selena Quintanilla, Óscar D’León, La Sonora Dinamita, Kumbia Kings y su popular tema Machaina. Con vestuarios rojos vibrantes y la energía contagiosa de su vocalista Adilia Gutiérrez, la agrupación fue el preámbulo perfecto para una noche llena de sabor.

El concierto se desarrolló en un ambiente seguro y festivo.

La producción estuvo a cargo de MASSHOW Production, que ya prepara su próximo gran evento: el concierto de Carin León el próximo domingo en el Estadio Nacional Soberanía, prometiendo otra noche llena de emociones y romanticismo.