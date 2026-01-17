Pasión termina en tragedia, mujer acuchilló a hombre en hotel del Caribe Sur

De una cuchillada en el cuello fue asesinado Ismael Gaitán Escorcia de 51 años, a manos de Sugenia Carolina Suazo Miranda de 21, tras protagonizar una discusión al calor de los tragos, la tarde de este sábado.

Crimen pasional en hotel de El Rama sacude al Caribe Sur

El crimen se registró en una de las habitaciones del Hotel Tres Ríos en El Rama, Caribe Sur del país.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la pareja llegó al Hotel para pasar un apasionado rato, sin embargo, ya con sus pikinyukis adentro empezaron a pelear y al calentarse las cosas, Ismael sacó su cuchillo y apuñaló a Sugenia.

En respuesta la mujer, aprovechando que andaba menos ebria desarmó a Ismael y le asestó la cuchillada en el cuello, provocando que se desangrara hasta morir.

Los trabajadores del lugar al percatarse del caso sangriento alertaron a las autoridades de la Policía Nacional, quienes desplazaron un equipo investigativo para determinar el móvil del homicidio, en tanto, Sugenia fue trasladada bajo custodia policial al hospital de la zona.