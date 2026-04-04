En Wiwilí, Nueva Segovia, hombre muere al tirarse borracho de un puente

Víctima de un trauma craneal murió este viernes Samuel Wilfredo Siles, de 36 años, quien en horas del mediodía se lanzó al vacío desde un puente en Wiwilí, Nueva Segovia.

Cazadores de noticias informaron que Samuel estaba empinando el codo con otras personas en el puente, y de pronto se tiró al vacío.

El hombre fue llevado al centro de salud de la localidad y después remitido al hospital primario de Quilalí Miguel Francisco Martel Charrat, en donde lamentablemente murió.

Samuel Wilfredo Siles era habitante del barrio Carlos Fonseca en el casco urbano de Wiwili, Nueva Segovia.