Elvis Crespo encenderá Managua con su merengue este viernes en el Polideportivo Alexis Argüello

El ícono del merengue Elvis Crespo ya está en tierras pinoleras y no tardó en ganarse aún más el cariño del público nicaragüense al confesar su amor por los “tostones”, ese delicioso platillo que en Nicaragua se disfruta con queso y carne.

“En mi país comemos muchos tostones, pero aquí en Nicaragua los preparan con queso y carne, ¡eso me encanta!”, expresó entre risas el intérprete de éxitos mundiales como “Suavemente”, “Píntame”, “Tu sonrisa” y “Luna llena”, durante la conferencia de prensa que ofreció a su llegada al país.

Crespo se mostró emocionado de reencontrarse con su público nicaragüense, previo a su esperado concierto este viernes en el Polideportivo Alexis Argüello, donde promete una noche cargada de ritmo, energía y recuerdos.

El artista boricua compartió que su tema “Nuestra Canción” atraviesa un nuevo auge de popularidad gracias al cariño de las nuevas generaciones que redescubren su música. Además, comentó que planea probar otros platillos típicos como el gallo pinto y la carne asada, para disfrutar al máximo su estancia en el país.

Actualmente, Crespo promueve su nuevo álbum “Poeta Herío”, inspirado en una etapa de transformación personal tras su ruptura matrimonial. Este trabajo fusiona el merengue tradicional con sonidos modernos como el dembow y la electrónica, e incluye colaboraciones con reconocidos artistas del género urbano y tropical.

Durante la conferencia, el artista también anunció que el 23 de octubre será homenajeado en el Salón de la Fama de los Premios Billboard, un reconocimiento a su trayectoria y a su legado en la música latina.

Como antesala al concierto, el grupo Macolla será el encargado de encender el ambiente con su sabor nicaragüense.

Los boletos están disponibles en tres localidades:

Gradas: $40

$40 Sillas Platinum: $75

$75 Mesa Diamante: $110

$110 Mesa Diamante A: $140

Elvis Crespo, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico, se ha consolidado como una leyenda del merengue moderno. Con una carrera de más de dos décadas, múltiples premios Grammy, Billboard y Lo Nuestro, su legado sigue vigente y más fuerte que nunca… ¡y ahora con sabor a tostones nicaragüenses!