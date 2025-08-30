Dos personas mueren en violenta colisión entre dos motos en la pista del mercado de Mayoreo

De forma instantánea murieron Maribel de los Ángeles Velásquez Gutiérrez de 16 años, y Erling Antonio Pavón Muñoz de 34 años, debido a las graves lesiones que sufrieron cuando las motocicletas en que viajaban colisionaron violentamente, de los semáforos del mercado de Mayoreo, 500 metros abajo, la tarde de este sábado.

Velásquez Gutiérrez, viajaba como pasajera en la motocicleta placa M 181-382 de su medio hermano Bryan Antonio Velásquez Flores de 20 años, quien resultó con múltiples lesiones.

En tanto, Pavón Muñoz, viajaba en la cabra metálica junto a su cónyuge Ninoska Yahoska Peralta Watson de 27 años, quien sufrió graves lesiones.

Cazadores de noticias informaron que el motociclista Bryan circulaba en su preferencia de abajo hacia arriba, cuando fueron impactados por la cabra metálica conducida por Erling, quien se desplazaba en sentido de norte a sur.

Tu Nueva Radio Ya conoció que la jovencita Velásquez Gutiérrez, habitante de Ciudad Belén, cumpliría 17 años, el próximo 10 de septiembre, en tanto, Pavón Muñoz, arribaría a 35 años, en el mes de octubre, y vive en Villa Dignidad.

Agentes policiales de la estación seis de Policía al conocer de la tragedia movilizaron un equipo para investigar a fondo el caso y determinar la responsabilidad de los involucrados.