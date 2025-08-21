Dos nicas son buscados a través de INTERPOL por distintos homicidios cometidos en Nicaragua

Los nicaragüenses José Félix Castillo Ruiz, de 53 años, y Santiago de Jesús Ruiz Rayo, de 31, fueron circulados con nota roja en la página de los Más Buscados de la Policía Internacional (INTERPOL).
José Félix Castillo es originario de El Jicaral, León, y está siendo buscado por los delitos de homicidio y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.
Igualmente, la INTERPOL promueve el rastreo de Santiago de Jesús Ruiz Rayo, de 31 años, quien fue acusado por homicidio y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.
Santiago Ruiz Rayo, y su hermano Carlos son señalados por el crimen a machetazos de José Alejandro Mendoza Suárez, de 25 años, cometido entre las comunidades Santa María y Los Cedros, de Ciudad Darío, Matagalpa, el 4 de diciembre de 2022.