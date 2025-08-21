Dos nicas son buscados a través de INTERPOL por distintos homicidios cometidos en Nicaragua

Los nicaragüenses José Félix Castillo Ruiz, de 53 años, y Santiago de Jesús Ruiz Rayo, de 31, fueron circulados con nota roja en la página de los Más Buscados de la Policía Internacional (INTERPOL).

INTERPOL busca a dos nicaragüenses por homicidio

José Félix Castillo es originario de El Jicaral, León, y está siendo buscado por los delitos de homicidio y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.

Igualmente, la INTERPOL promueve el rastreo de Santiago de Jesús Ruiz Rayo, de 31 años, quien fue acusado por homicidio y portación o tenencia ilegal de armas de fuego o municiones.

Santiago Ruiz Rayo, y su hermano Carlos son señalados por el crimen a machetazos de José Alejandro Mendoza Suárez, de 25 años, cometido entre las comunidades Santa María y Los Cedros, de Ciudad Darío, Matagalpa, el 4 de diciembre de 2022.

