Dos jovenes escapan de morir arrastrados con motocicleta por corriente de río en Chichigalpa

Dos jóvenes no identificados estuvieron a punto de ser víctimas de una tragedia tras intentar cruzar en motocicleta el Río Suiza, ubicado entre las comunidades Los Remedios y Cuitanca Sur, en el municipio de Chichigalpa, departamento de Chinandega.

Según reportes de pobladores, los muchachos desafiaron la fuerte corriente, resultando en que su motocicleta fuera arrastrada por la fuerza del agua.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención de lugareños que se encontraban cerca, se logró rescatar tanto a los jóvenes como el vehículo.

Los habitantes de la zona recordaron el extremo peligro que representa intentar cruzar ríos y cauces durante la temporada de invierno debido al rápido incremento de los caudales, e instaron a la población a tomar precauciones para evitar exponer sus vidas.