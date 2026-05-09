Dos hermanitos desaparecen al ser arrastrados por corrientes de agua en playa Majagual de San Juan del Sur
En calidad de desaparecidos se encuentran dos hermanitos de apellidos Jiménez Velásquez, de 12 y 10 años de edad, al ser arrastrados por una fuerte corriente de agua cuando se daban un chapuzón en playa Majagual jurisdicción de San Juan del Sur, en Rivas.
Exactamente, a las 3:30 de la tarde, los hermanitos cuyas identidades aún no han sido reveladas, entraron al agua para refrescarse, cuando en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron.
Los familiares de los menores al percatarse del incidente alertaron a miembros de Cruz Blanca, Bomberos y demás autoridades de la zona, que enseguida procedieron a la búsqueda.
Tu Nueva Radio Ya conoció que los hermanitos llegaron de paseo junto a sus parientes procedentes del kilómetro 18 de la carretera Managua-Masaya.