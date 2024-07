Discurso del Presidente Daniel Ortega en el acto central del 45 aniversario de la Revolución Sandinista

Discurso del Presidente de Nicaragua Daniel Ortega, durante el acto central del 45 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 2024.

¡Aquí no se rinde nadie! La Juventud manda, ordena, el Pueblo manda, ordena, y Daniel obedece. Sí, Gracias a Dios estamos preparados, estamos preparados, y este es un trabajo, un esfuerzo que demanda mucho Amor a la Paz, que es lo que defendemos los nicaragüenses.

En primer lugar, los Sandinistas estamos comprometidos con ese Principio, y el Pueblo nicaragüense también está convencido que solo la Paz trae Bienestar, Trabajo, Escuelas, Hospitales, Carreteras, Viviendas, Transporte, Emprendimientos, Educación, Educación Gratuita, porque es un Derecho del Pueblo, un Derecho de la Familia, un Derecho de la Juventud.

Aquí, precisamente, el primer paso que dio la Revolución fue la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Nicaragua tenía entonces 60% de Analfabetos, y bajo las balas de asesinos que habían sido entrenados por las Fuerzas norteamericanas, cuando empezaron las Brigadas de Alfabetización a desplazarse en las zonas del Campo, empezaron ellos a asesinar.

Pero no huyeron los Alfabetizadores, no se rindieron los Alfabetizadores, sino que cumplieron con su objetivo los Alfabetizadores, al final, lograron reducir el Analfabetismo hasta un 12%. Fíjense, del 60% al 12%. Esa fue la primera Gran Victoria en beneficio, del Pueblo, en beneficio de los Pobres, en beneficio de los Campesinos, que alcanzó la Revolución.

Luego fue la Reforma Agraria, en un País donde los Campesinos no tenían tierras, y el que tenía algún pedazo de terreno se lo arrebataban los latifundistas, que crecían todos los días en fincas que ellos ocupaban con el apoyo de la Guardia Somocista, y si el Campesino se oponía, entonces ahí lo asesinaban.

Por lo tanto era de Justicia entregarle tierra a los Campesinos, y para eso había que recuperar la tierra que le habían robado a la Sociedad, al Pueblo, a los Campesinos, y fue otro gran paso la Reforma Agraria. Por primera vez en la Historia de nuestro País, desaparecían latifundios y se multiplicaban las fincas.

Nos propusimos también construir Escuelas, construir Hospitales, nos propusimos desarrollar un gran Proyecto Hidroeléctrico, y este gran Proyecto Hidroeléctrico lo empezamos a proyectar, a hacer los Estudios, y vinieron Especialistas e Ingenieros de una Nación, de un Pueblo, una Potencia, que inmediatamente después del Triunfo le dio la mano a Nicaragua: La Unión Soviética.

Y fíjense bien, en múltiples campos empezaron a llegar aquí tractores, maquinarias, para la Agricultura, para la Construcción. No se me olvida el nombre de los Belarús, aquí se popularizaron los Belarús en el Campo, y maquinarias para construir Carreteras, Caminos.

Y Expertos para hacer Estudios que nos permitieran contar con una Planta Hidroeléctrica que estaría generando 350 megawatts; esto ya en la zona buscando hacia el Mar Caribe, en esos territorios con grandes fuentes de agua y ríos. Y los Especialistas decían, aquí están todas las condiciones para producir 350 megawatts de Energía, y con todo el entusiasmo.

Pero vino entonces la barbarie. Nuevamente los Imperialistas de la Tierra, ¿qué hicieron? Organizar una guerra en contra de la Revolución que recién había triunfado hace 45 años. En el año 1979 empezó la guerra y la asumió el Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y empezaron a organizar, a entrenar, a darles manuales para tortura, a las fuerzas somocistas que habían sido derrotadas y que habían huido hacia los Estados Unidos, a Honduras, a Costa Rica.

Y se instaló de nuevo la guerra en Nicaragua, apenas habíamos pasado una larga guerra contra la tiranía somocista, que provocó más de 50,000 muertos, víctimas.

Luego vino la otra guerra, armada, financiada por los Gobernantes norteamericanos, ¿y cuáles eran los objetivos? Asesinar Maestros en tanto se iban levantando Escuela en el Campo; asesinar Médicos, Enfermeras, en tanto se iban instalando Puestos de Salud en el Campo, en la montaña; destruir los Puestos de Salud que existían; destruir Escuelas.

Y donde estaban las maquinarias, los equipos que habían llegado de Rusia trabajando en la apertura de Caminos y Carreteras de montañas, entonces el objetivo eran las maquinarias, los equipos, y los conductores. Entonces asesinaban a los conductores y luego dinamitaban las maquinarias. Y eso fue creciendo, la agresión fue creciendo.

En la zona donde se estaba trabajando, se había logrado avanzar ya en los estudios como para iniciar ese Proyecto Hidroeléctrico, ahí empezaron a desplazar fuerzas, y no hubo más camino que desmontar el Proyecto; lo otro era poner en riesgo la Vida de los Ingenieros, de los Técnicos, de los Trabajadores, que con la mejor voluntad venían a cooperar con Nicaragua.

O sea, la Unión Soviética, encabezada lógicamente por Rusia, siendo una Potencia no venía a instalarse aquí para llevarse las riquezas de Nicaragua, sino que venía aquí a darle la mano al Pueblo nicaragüense, para que pudiera desarrollarse, pudiera crecer.

Esa es la gran diferencia entre las Potencias que han sido colonialistas y neocolonialistas, dígase los Estados Unidos, dígase Europa, esos no han dejado de ser colonialistas, siguen siendo neocolonialistas, no han dejado de ser criminales, siguen siendo criminales, siguen siendo asesinos, y vemos cómo en Ucrania arman a las Fuerzas Nazis que combatió el Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial.

Porque Hitler, los Nazis, lograron ahí en Ucrania instalar Fuerzas que le hacían la guerra al Ejército Rojo, y pensaban que desde Ucrania y avanzando desde Alemania hacia la Unión Soviética iban a lograr derrotar y ocupar al Pueblo ruso, a los Pueblos que habían librado esas batallas gigantescas en la Segunda Guerra Mundial, que habían logrado derrotar, pero querían reavivar en Ucrania, y es lo que estamos viendo ahora. Ellos lograron imponer, por Golpe de Estado, un Estado y un Gobierno fascista, nazi, y de ahí asesinando a ciudadanos, sobre todo a los de origen ruso.

Y tenemos que ese País que en los años 80 le brindó colaboración a Nicaragua de repente se encuentra, con el paso de los tiempos, con que en Ucrania se está instalando de nuevo el Fascismo, y que desde Europa, no los Pueblos europeos, sino los Gobiernos europeos, la mayoría de ellos están fortaleciendo al Fascismo y alimentando una guerra que está dirigida a tratar de lograr lo que no logró Napoleón, que no logró Hitler, ahora lo quieren hacer con el nazi que tienen ahí como Presidente, pero siendo ellos lógicamente, los que manejan las armas, los que ponen las armas, y que ponen en riesgo la estabilidad en el Mundo.

Hay otra Nación con la cual hemos tenido relaciones históricas también, la República Popular China que ha venido llevando Progreso, Beneficios, Desarrollo, a los Pueblos que fueron colonizados y que luego se fueron independizando, pero que quedaron sometidos bajo la bota de los intereses de las Potencias que los habían colonizado y, la gente en la pobreza, la gente en la miseria, la gente pasando hambre, la gente en el analfabetismo, la mortalidad infantil, en África, en Asia.

Y la República Popular China ha venido desarrollando una política de llevar beneficios a los Países en Vías de Desarrollo, sin poner condición alguna.

Y ahora las Potencias agrupadas en la OTAN tienen ya una guerra que está en su fase de preparar a sus propios Pueblos para lo que ellos llaman una amenaza; que Rusia y China son una amenaza, luego están los BRICS, y está la India, y dicen que son una amenaza. Es decir, todo lo que es encuentro de Naciones, de Países, donde se respeta la Soberanía y donde se logran Acuerdos para lograr mejores condiciones para sus Pueblos, eso lo ven como una amenaza, porque los Imperialistas están acostumbrados a ocupar por la fuerza, y luego dominar y asesinar; a señalarnos.

Aquí hablamos con los Hermanos que han tomado la palabra, de diferentes Regiones, y darse cuenta cómo todos estos Países han sufrido la bota del Colonialismo, del Imperialismo; cómo en períodos de ocupación, de guerras, han muerto centenares de miles y hasta millones de personas, en Países como Argelia, en Países como Vietnam. Solo para mencionar estos dos Países.

Vemos también cómo los Imperialistas se ensañan en un Pueblo que, por acuerdos en los Organismos Internacionales, en Naciones Unidas, tiene Derecho a ser un Estado: El Estado Palestino. Y vemos la contraparte, al Gobierno de Israel, no hablo del Pueblo de Israel, como no puedo hablar mal del Pueblo norteamericano; o sea, los criminales son los que están gobernando, los que tienen el poder militar, el poder económico. ¡Esos son los criminales!

Los que armaron a Somoza aquí, los que organizaron esa Guardia genocida con la que se tuvo que luchar durante tantos años, esos son los responsables. ¿Quiénes son esos? Los Gobernantes norteamericanos. ¿Y qué representan los Presidentes norteamericanos? No son más que puestos ahí, por cualquiera de los Partidos, pero para servirle a la Industria Militar. ¡Cuánto más guerras, más negocio para la Industria Militar! Para servirle a las grandes empresas norteamericanas. Es decir, no está ni para servirle al Pueblo norteamericano, sino para enriquecer a los más ricos en los Estados Unidos.

Y escuchando las palabras de Leila, Compañera, Hermana, que nos ha traído aquí la Voz de un Pueblo que está siendo sometido al genocidio, donde los Niños están siendo asesinados todos los días, donde los Jóvenes están siendo asesinados todos los días, y los Gobiernos europeos, el Gobierno de los Estados Unidos, reunidos en la OTAN, deciden todos los días darle cada vez más armas, poner más armas, para que se siga bombardeando al Pueblo Palestino. Y lo dicen claramente los Gobernantes del Estado de Israel, que quieren que desaparezca el Estado Palestino. Lo dicen sin ninguna vergüenza.

¡La Ley manda! Fue un Acuerdo en Naciones Unidas firmado por todos los Países del Mundo entonces, que había que crear dos Estados: el Estado de Israel, y el Estado Palestino. ¿Y qué dicen las Autoridades de Israel, ahora? ¿Qué dicen? Que no debe existir el Estado Palestino, que debe desaparecer, porque es una amenaza para Israel.

Si nos vamos con esa filosofía, habría que pedir la desaparición del Estado de la United States. El primero que debería de desaparecer es ese Estado, que es el mayor criminal que tiene la Humanidad, y no solamente para andar asesinando a los Pueblos, ocupando Países, como ha pasado aquí en Nicaragua.

Nicaragua invadida por los yanquis en la época de Walker, y Walker derrotado; luego Nicaragua invadida por los yanquis, después que los yanquis derrocaron a Zelaya, y Zeledón se enfrentó a los yanquis, y asesinaron a Zeledón.

Y vino Sandino y les dio la batalla, y cuando los yanquis se dieron cuenta que no podían derrotar a Sandino entonces se retiraron. Pero ya habían organizado a su Cuerpo de Marinos aquí, que llamaban Guardia Nacional, y la Jefatura de los mismos eran Altos Oficiales del Ejército de los Estados Unidos. ¿Y ahí qué hicieron luego? Bueno, convertir a esa Fuerza en la Fuerza que se presta para asesinar a Sandino.

O sea, Sandino derrotó a los yanquis, entonces los yanquis lo que hicieron fue la famosa conspiración, donde el Presidente invita a Sandino, porque estaban firmando los Acuerdos de Paz, porque ya se fueron los yanquis. Los invita a Casa Presidencial a una cena, y cuando vienen saliendo los está esperando la Guardia llamada Nacional, que no era más que la Guardia impuesta por los yanquis. Capturan a Sandino con su lugarteniente, y los asesinan, para facilitar el dominio de los yanquis en Nicaragua.

Tan cierto es esto y yo no me canso de repetirlo, porque no podemos olvidar, si olvidamos entonces se repiten las historias, no podemos olvidar que el propio Presidente de los Estados Unidos que recibía a Somoza allá en Washington, lo recibía con honores, y que entrenaba siempre a la Guardia, armaba a la Guardia, le mandaba armamento… No podemos olvidar que cuando le preguntaban al Presidente de los Estados Unidos, que por qué recibía a Somoza si era un asesino, entonces contestó el Presidente Roosevelt, y dijo: Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Así lo dijo el Presidente de Estados Unidos tranquilamente.

Entonces, con todo el respeto que merecen las Mujeres que tienen esa práctica, ese oficio, esa es la prepotencia del machista dando la respuesta: Es nuestro hijo de puta. Es decir, querría decir entonces Roosevelt que él era una puta, siendo esta una ofensa, sí, para las que ejercen ese oficio.

Pero hasta dónde llega, sí, es decir, si aquí se trata de poner fin a los Países que son una amenaza para sus propios Pueblos y para la Humanidad, habría que plantearse con toda seriedad y en los Organismos Internacionales, que desaparezcan las Potencias, que desaparezca la OTAN, y entonces tendremos un poco más de tranquilidad, un poco más de seguridad en el Mundo.

En este 45 Aniversario nuestro reconocimiento, llevarlos en nuestra Alma, en nuestro Corazón, a los Héroes y Mártires del Pueblo, a los Héroes y Mártires que han venido dando la Vida desde que llegaron los primeros conquistadores; a los Héroes y Mártires que dieron la Vida en el último intento del Imperio yanqui fascista, con prácticas nazis, en Abril del 2018.

Se lanzaron con toda la furia, asesinando, quemando, torturando, y pasando por las Redes las tomas de los Hermanos que estaban siendo torturados y asesinados. Y ya se sentían que derrotaban a la Revolución, pero qué equivocados estaban, no se daban cuenta que la fortaleza de la Revolución está en la lealtad, en el compromiso del Pueblo nicaragüense. Luego fueron derrotados, y empezaron a levantar calumnias, mentiras, para tratar de recuperar terreno.

Nosotros hemos demostrado a lo largo de la Historia, que es un elemento fundamental en una Sociedad, sobre todo con fracturas tan graves como las que ha tenido Nicaragua por la intervención de las Potencias, hemos hablado siempre del Principio de la Reconciliación, y en los años 80, con los primeros que se logró dar un paso en favor de la Reconciliación fue con los Pueblos Originarios.

Y ahí nació la Autonomía, la Ley de la Autonomía, que les ha dado Derecho a los Hermanos de las Comunidades del Norte y del Sur del Caribe, Derecho primero a ser dueños de sus tierras, y ahí lo que hicimos fue entregarle a cada Comunidad la tierra que le pertenece a la Comunidad, y entregamos alrededor de 35,000 kilómetros cuadrados en toda la Costa Caribe; tituladas ahí todas las tierras de las Comunidades. Y eso se logró en medio de la guerra, se hizo un alto, se buscó la Reconciliación, y finalmente se logró ponerle fin a ese enfrentamiento con la Ley de Autonomía.

Luego aquí, en la guerra contra la Dictadura de Somoza, bueno, era más difícil la Reconciliación, porque para poder reconciliarnos había que salir primero de Somoza. Porque Somoza tenía penetrado a todos los grupos económicos, y mantenía una campaña permanente en contra del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y la guerra, el asesinato, la tortura, para atemorizar al Pueblo. Pero el Pueblo fue finalmente perdiendo el temor, hasta que empiezan las Insurrecciones Populares y que terminan con la Ofensiva Final y el derrocamiento de la tiranía somocista.

Todavía hicieron intentos, a través de la OEA, en una Reunión en Venezuela, de buscar la intervención para tratar de frenar la Victoria, pero no habían condiciones, el avance de la Fuerza Revolucionaria era incontenible, indetenible.

Este día, en lo que es la jornada de estos días por el 45 Aniversario, han sido días donde el Pueblo se ha manifestado con toda alegría, aquí nadie ha andado quemando casas, como quemaron en Abril, como destruyeron Recintos Universitarios, Hospitales, Puestos de Salud. ¡No! Aquí simplemente ha sido celebrar con Alegría en todo el País, y reconocemos la forma ordenada, disciplinada, en que se ha manifestado el Pueblo desde las Comarcas, los Barrios, en las actividades municipales, departamentales, en las actividades de anoche, en el Día de la Alegría, y luego anoche, esperando la llegada del 19.

O sea, no ha habido ahí actos de violencia, lo que hemos visto és mucha alegría. ¿Y por qué hay mucha alegría? ¿Y por qué se mueve tanta gente a altas horas de la noche de un lado para otro? Porque hay Paz, porque hay Seguridad. Donde no hay Paz, entonces la gente no sale fácilmente. Es decir, hemos logrado recuperar la Paz, y esta es una Victoria del Pueblo nicaragüense, que quiere la Paz, que ama la Paz, que defiende la Paz.

Y lógicamente, si queremos la Paz para Nicaragua también queremos la Paz para el Mundo, por eso hemos respaldado Iniciativas que se han tomado, en primer lugar diría yo la más urgente para que se detenga el genocidio en contra del Pueblo Palestino, donde incluso la Corte Internacional de Justicia se ha pronunciado con toda claridad.

Bueno, esos son crímenes, asesinatos atroces, pero cómo se va a detener eso si no respetan Resoluciones de la Corte Internacional de Justicia, que, a propósito, le tiene un Fallo a Nicaragua, a favor de Nicaragua, en contra de la agresión yanqui de los años 80, donde manda a los Estados Unidos a suspender los crímenes que estaba cometiendo, y lo manda a indemnizar a Nicaragua en 18,000 millones de dólares que hoy serían posiblemente el doble o el triple.

Los yanquis lógicamente, no hacen caso de la Corte, no respetan Corte alguna; ellos nada más lo que hacen es aplicar la fuerza, y por la fuerza imponer sus decisiones. Pero ese camino lleva al infierno, tienen que entenderlo, deberían entenderlo.

Cuántos crímenes se cometen en los propios Estados Unidos todos los días, simplemente porque se venden armas como quien vende caramelos, y luego van con esas armas y asesinan Niños en las Escuelas; luego van con esas armas y Jóvenes que están en Festivales, que están como en Conmemoraciones, que están en Cantos, vienen los tiradores y empiezan a asesinar, desbaratan la actividad y asesinan ahí a cantidad.

Creo que, llegará el momento sí en que el Pueblo norteamericano no tendrá más camino que cambiar, cambiar hacia Gobiernos que tengan respeto a las Leyes, respeto al Pueblo, respeto a la Niñez, respeto a las Escuelas, respeto a los Migrantes.

Se han convertido los yanquis y los europeos en los mayores enemigos de los emigrantes. ¿Y a quién le pidieron permiso los que llegaron desde Europa a estos Países? Y no eran inmigrantes, venían a invadir estos Países para robarse las tierras de nuestros antepasados.

¿A quién le pidieron permiso para invadir territorio norteamericano en lo que hoy es Estados Unidos y Canadá? ¿A quién le pidieron permiso? Simplemente decidieron ir para allá, empezar por asesinar a la población indígena y luego ocupar las tierras, y luego ir creciendo en riqueza, y luego también desarrollar esa fuerza de trabajo esclavo para explotar sobre todo el Sur de los Estados Unidos, y donde había esclavitud.

Es decir, esta guerra que tienen contra los inmigrantes, sencillamente va contra los Derechos de la Especie Humana; Derecho de la Especie Humana de poder trasladarse a cualquier lugar de la Tierra. Y es un Derecho que se lo han arrogado ellas, las Potencias.

Este día, agradecemos a Dios, agradecemos a Cristo, que nos ha dado las condiciones para poder hacer esta Celebración Extraordinaria, llena de Alegría, llena de Amor, llena de Paz. Y luego este Acto donde indiscutiblemente nosotros reconocemos el valor de la presencia de las Delegaciones de Estados, de Gobiernos, que hemos escuchado sus palabras, palabras solidarias de sus Pueblos, de sus Gobiernos, de sus Presidentes.

Hemos escuchado también denuncias, como la de Leila, y han hecho presencia aquí en Nicaragua, Países, Naciones, que muestran Respeto por este País pequeño, que nadie duda que somos un País pequeño, así lo reconocía Darío, entonces Darío decía: “Si la Patria es pequeña, uno grande la sueña”. Y con sueños la hacemos Potente, la hacemos Poderosa, y la desarrollamos como estamos desarrollando a Nicaragua.

Así que, agradecemos la presencia de todas las Delegaciones, y la presencia de Herman@s que vienen haciendo y están haciendo y seguirán haciendo Camino al Andar, en favor de las Transformaciones, en favor de las Revoluciones, en favor de la Paz. Esos Hermanos están en todo el Mundo, están en los Estados Unidos también, están en Europa también, muchos de ellos están aquí presentes.

Y esa es la Fuerza más Poderosa que tiene la Humanidad, los que tomando Conciencia de lo que es la Lucha por la Paz deciden librar la Batalla, corriendo lógicamente, corriendo la amenaza de los enemigos de la Paz, corriendo el peligro de la amenaza de los enemigos de la Paz.

Pero en el Mundo, en el Planeta, no hay Pueblos, no hay Juventud, no hay Mujeres, no hay Trabajadores, no hay Campesinos que se rindan. En el Planeta no se rinden los Pueblos, y continuarán haciendo Camino al Andar, hasta que la Tierra sea un Mundo de Paz.

¡Que Viva el 45 Aniversario del Triunfo de la Revolución!

¡Que Viva Nicaragua Bendita y Siempre Libre!

¡Que Viva Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria!

¡Que Viva la Revolución Cubana!

¡Que Viva la Revolución Bolivariana!

¡Que Viva la Unidad de los Pueblos Revolucionarios!

¡Y que Viva, por siempre, en nuestra Conciencia, en nuestro Corazón, el Compromiso de seguir luchando por la Paz, por la Paz y el Amor, a costa de lo que sea!

¡Siempre Adelante, Ni un Paso Atrás! ¡Patria Libre, o Morir!