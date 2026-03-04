Director de colegio pereció tras impactar en moto contra parte trasera de un camión en San Francisco Libre

En el hospital primario “Francisco Matamoros” del municipio San Francisco Libre, falleció la tarde de este miércoles, el profesor Deylin José Godínez Manzanarez, de 38 años.

El docente se rindió ante la muerte a causa de las graves lesiones que sufrió al estrellarse en moto contra la parte trasera de un camión cargado de cervezas en el tramo de carretera de San Francisco Libre a la comunidad El Mayro.

Deylin Godínez Manzanarez era el director del colegio Primero de Mayo, de la comunidad El Mayro y al momento del accidente supuestamente se dirigía a su casa en la comunidad Pacora del mismo municipio.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se encuentran realizando las investigaciones del caso.