Detienen en Costa Rica a 3 nicas señalados de asesinar a un tico

Una mujer de apellido López, de 57 años, otra de apellido Cordoncillo, de 58, y un varón de apellido Martínez, de 63, todos nicaragüenses, fueron arrestados por la Fuerza Pública en Upala, Costa Rica, por el asesinato de un costarricense.

Los detenidos son señalados de haber cometido el crimen la noche del lunes en la localidad de San Luis.

La víctima fue identificada como un costarricense de apellidos Cortés Ramírez de 35 años, quien fue apuñalado en el pecho.

En la escena del crimen, la Fuerza Pública incautó un cuchillo, el cual fue entregado al Organismo de Investigación Judicial junto con las tres personas arrestadas.